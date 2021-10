Bouygues Immobilier se mobilise pour le “Grand Paris circulaire”

Bagneux : déconstruction d'un ancien site industriel

Le projet urbain, développé par Bouygues Immobilier, prévoit de rouvrir sur son environnement ce site enclavé à travers la création d'un programme mixte, d'une superficie de 23 000 m2 SDP (surface de plancher).

C'est dans ce contexte que Bouygues Immobilier a été le premier promoteur à avoir lancé une démarche d'économie circulaire appliquée à un projet de déconstruction et de réhabilitation d'un site existant de grande échelle (27 000 m2 SDP à déconstruire).

Sways : un projet de réhabilitation tertiaire aux espaces évolutifs

Bouygues Immobilier propose avec son projet Sways (bâtiment de bureaux en cours de réhabilitation à Issy-Les-Moulineaux), un immeuble ”mosaïque“ dans ses usages, d'un étage à l'autre, au fil de la journée, de la semaine ou des années.

Cette flexibilité qui permet d'allonger la durée de vie du projet est également alimentée par la modularité et l'adaptabilité des espaces. La mutualisation des parkings et d'un espace de restauration permet d'optimiser leur intensité d'usage. Ce lieu d'un nouveau genre permettra une économie de foncier et d'espace.