Bourse d'études “Jim Hurlock - White & Case“ des juristes d'affaires

Rendez-vous annuel depuis 1995, cette initiative privée unique, tant par son montant que par sa procédure de sélection, a pour vocation de permettre aux étudiants d'ajouter une dimension internationale à leur parcours universitaire. Les sommes allouées au titre de la Bourse White & Case participent à alléger la charge de l'emprunt contracté par les étudiants en raison du coût élevé des études à l'étranger.

A travers cette bourse, White & Case souhaite favoriser l'excellence tout en cultivant les valeurs de solidarité et d'entraide qui lui sont chères.

Cette bourse porte désormais le nom de l'ancien chairman de White & Case, Jim Hurlock, décédé en 2016 et qui fut l'un des principaux soutiens de la création de la Bourse en 1995, à l'initiative de Rosine Lorotte.

Cette année, le jury de la Bourse était présidé par Philippe Ingall-Montagnier, Premier avocat général à la Cour de cassation. Il comptait également Patrick Noonan, secrétaire général et directeur juridique chez Nexans ; Olivier Deshayes, professeur agrégé de droit privé à l'Université de Cergy-Pontoise ;

Julie Martinez, lauréate de la Bourse en 2016 ; Samir Berlat, associé du cabinet en charge de la Bourse ; ainsi que Jean-Pierre Picca et Philippe Herbelin, associés White & Case.

Le 5 juin dernier, 11 étudiants sélectionnés (parmi les 51 candidats ayant déposé un dossier et les 22 présélectionnés après entretien) ont été invités à rencontrer les membres du Jury afin de défendre leur projet d'études.

À l'issue des délibérations, le jury a désigné les lauréats suivants pour l'excellence de leur parcours académique, leur personnalité et leur motivation : Ernest Safar, 22 ans, a reçu une bourse de 20 000 euros pour son projet de Master of Science (MSc) in Law and Finance, University of Oxford, Faculty of Law. Titulaire du Crepa depuis 2017, il achève actuellement sa troisième année du Magistère de juriste d'affaires à l'Université Paris II Panthéon-Assas.

Bénédicte Marquise, 21 ans, a reçu une bourse de 10 000 euros pour son projet de LL.M in International Business Law à Queen Mary, University of London. Elle achève actuellement sa troisième année de Licence en droit privé à la Grande ecole de droit de Sceaux.

Berfin Polat, 25 ans, a reçu une bourse de 10 000 euros pour son projet de LL.M in International Business Law de la Sorbonne-Assas International Law School, Campus de Singapour. Elève-avocate à l'EFB, elle est titulaire du CRFPA depuis 2017 et a été major de promotion à l'Université Paris II Panthéon Assas.

Vanessa Sounthakith, 23 ans, a reçu une bourse de 5 000 euros pour son projet de LL.M à King's College London. Elle achève actuellement son Master 2 Professionnel droit des affaires & Fiscalité à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne en partenariat avec HEC et a reçu une certification Euxotax-Wintercouse en fiscalité européenne comparée à l'Université de Tilburg, aux Pays-Bas.

Alisée Rival, 24 ans, a reçu une bourse de 5 000 euros pour son projet de LL.M in Law à University College London (UCL). Elle achève actuellement son Master 2 professionnel droit des affaires & fiscalité à l'Université Paris I

Panthéon Sorbonne.

Depuis sa création en 1995, 71 étudiants ont bénéficié de cette bourse et plus de 1 000 étudiants ont postulé.