Boulogne-Billancourt : rénovation du musée et jardin Albert-Kahn

Patrick Devedjian, député et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, et Christian Dupuy, vice-président du Conseil général en charge de la culture, ont dévoilé le nom du groupement lauréat pour le projet de rénovation d'Albert-Kahn, musée et jardin, à Boulogne-Billancourt.