Boulevard de La Chapelle : 153 personnes mises à l’abri

Les services de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, ont effectué leur 11ème opération de « mise à l’abri » de personnes depuis le début de l’année 2022, quelques jours après une action de même type à Bagnolet. Pour cette opération, ce sont ici 153 hommes isolés qui ont été pris en charge au niveau du boulevard de La Chapelle, dans le 18ème arrondissement de Paris.

Hébergement et suivi administratif

Ils bénéficieront d’une évaluation de leur situation administrative, d'un accompagnement social, sanitaire et administratif avant d’être réorientés vers des hébergements adaptés à leur situation, soit en Île-de-France, soit en région, indiquent les autorités franciliennes.

Depuis le début de l’année, ce sont près de 2 886 personnes qui ont été déplacées dans le cadre d'opérations régulièrement conduites par les services de l'État. Toutes les personnes prises en charge lors de ces opérations se voient proposer un hébergement, et donc un suivi administratif.

2 886 personnes mises à l’abri en 2022

En plus de ces 153 personnes mises à l’abri au niveau du boulevard de La Chapelle, les services de la préfecture ont procédé à 16 000 orientations vers des solutions d’hébergement en région, en 2021. Pour le début d’année 2022, les orientations sont au nombre de 9 345 entre janvier et juin, dans le cadre du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés.

Parmi ces orientations, l’Etat a procédé à la mise à l’abri de 2 886 personnes. Enfin, plus de 155 000 personnes en situation de précarité bénéficient d’une prise en charge au titre de l’hébergement en Île-de-France chaque nuit.