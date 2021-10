Boriana Guimberteau cooptée associée du cabinet FTPA

Spécialisée en droit des marques, des brevets, des dessins et modèles et en droit d’auteur, Boriana Guimberteau intervient en conseil comme en contentieux. Elle a développé un savoir-faire reconnu permettant à ses clients, entreprises françaises et groupes internationaux, d’optimiser la protection et la sauvegarde de leurs actifs de propriété intellectuelle.

Boriana a débuté sa carrière au sein de la division Parfums et Cosmétiques de LVMH. Cette expérience lui confère une notoriété et une bonne connaissance des secteurs de la mode, du luxe, des parfums et cosmétiques.

Antoine Gautier-Sauvagnac, associé de FTPA : "Je suis très fier d’avoir travaillé avec Boriana au cours de ces dix dernières années. Elle a joué un rôle essentiel dans le développement et le suivi de notre département. Sa cooptation en tant qu’associé est donc tout à fait légitime à nos yeux et les témoignages de nos clients montrent qu’ils partagent notre point de vue."

FTPA Département Droits Incorporels – Médias

L’équipe Droits Incorporels – Médias accompagne les clients du cabinet dans la protection, exploitation et valorisation de leurs droits en leur offrant des solutions innovantes et sûres. Les associés offrent une expertise dans les secteurs de la mode, du luxe, des médias, du cinéma, de l’industrie lourde, du sport et des télécommunications.

Désormais dirigée par 4 associés, le département Droits Incorporels – Médias compte une équipe d’une douzaine de spécialistes aux compétences complémentaires.