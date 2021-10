Bonnet rouge et rouge bonnet

La vague de protestation et de contestation qui a pris corps en Bretagne est révélatrice d’exaspération. Elle marque un point presque culminant sur l’échelle de Richter du supportable. En marge du rationnel, de tout dogmatisme et même à présent de tout pragmatisme, ces signaux débordent la raison. Une partie de l’opinion devient sourde et aveugle au changement, aux réformes... La litanie des mauvaises nouvelles ajoute au pathos : 17 000 postes détruits au troisième trimestre dans le secteur marchand, selon l’Insee ; manifestation de camionneurs en colère ; coût du gaz et de l’électricité, nouvelle mobilisation régionale en Bretagne à l’appel de sept syndicats… Ce n’est pas le « plan de résistance » d’Arnaud Montebourg qui semble pouvoir infléchir la funeste tendance… Autre indicateur prégnant, la chute abyssale de la popularité du chef de l’Etat qui plonge à 15 %, selon un sondage YouGov pour le Huffington Post et i>TELE…