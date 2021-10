Bonne table - Nolita : Fiat lux, lux fuit

L’ambition de Sébastien Mancuso était de faire de cette adresse prestigieuse une ambassade de la gastronomie Italienne, rendant hommage à la richesse des régions, au fil des saisons. Le chef, Vittorio Beltramelli, un Milanais d’une quarantaine d’années, a exaucé ce vœu avec le talent qui le caractérise : « Je veux que les Parisiens découvrent ce qu’est la vraie cuisine italienne, à la fois authentique et accessible. » Faisant la part belle aux produits –de belles origines italiennes–, il s’inspire des recettes traditionnelles des terroirs transalpins, en les revisitant pour leur donner de l’éclat et une jolie touche de sophistication.



De l’hiver au printemps



La carte d’hiver vit ses ultimes heures, bientôt supplantées par les suggestions de printemps. On y trouve quelques beaux incontournables comme la célébrissime mozzarella bio de 500 g, accompagnée de son pain chaud maison, de légumes grillés et de jambon affiné. Egalement en lumière, les tagliatelles de calamars, le vitello tonnato, fines tranches de veau rôti, sauce légère au thon et fleurs de câpres ; le poulpe de roche « alla Luciana », cuit à basse température, et le Maialino, un succulent cochon de lait cuit 17 heures à basse température, à la bière italienne, et proposé accompagné de légumes oubliés. A retenir également parmi les grands classiques, l’Osso Bucco et risotto au safran, « comme à Milan ». Mention spéciale pour l’Astice, les petites tagliatelles au homard breton… La carte des desserts est à l’unisson, avec notamment un cheesecake au Nutella & glace maison « caffé corretto ». Celle des vins fait, elle aussi, vibrer l’âme transalpine avec de beaux crus sélectionnés avec soin.