BONNE TABLE : Napoléone, bistrot chic sur les Champs-Elysées

Ce bel espace de 300 m2 est doté d’une superbe terrasse chauffée et de deux salles, un restaurant élégant et un non moins agréable bar. Le décor est inspiré à la fois par les deux Empires et l’Art Nouveau. Thierry Clément, un professionnel de la restauration bien connu du Tout Paris, dirige ce nouvel établissement, à la fois Café, restaurant, brasserie, salon de thé et bar à cocktails.



Carte blanche à Christian Etchebest



L’élaboration de la carte a été confiée à Christian Etchebest. Ce passionné a imaginé une cuisine traditionnelle revisitée à l’aune de l’esprit « bistronomie », de l’œuf mayonnaise à la sublime côte de veau... Parmi ses plats signatures : les crevettes à la plancha, les fameux couteaux, sauce vierge…sans oublier la production son ami Eric Ospital, célèbre pour son jambon Ibaïona affiné 24 mois, sa fameuse salade d’oreilles de cochons grillées et sa superbe échine de porc.

Cette inspiration du Sud-Ouest est magnifiée en cuisine par David Gutman. Ce jeune chef, passé par le Plazza Athénée, Laurent, l’Hôtel Metropolitan et, le Bœuf sur le toit, « aime travailler les basiques en restant simple pour obtenir le meilleur ». Et il y parvient à merveille. Sa brigade -13 cuisiniers et quatre pâtissiers- livre une belle partition où se retrouvent notamment une poêlée de petits gris persil et sa crème d’ail ou encore une épaule d’agneau confite avec sa polenta aux olives.