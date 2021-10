Bonne table : Les (nouvelles) Fougères

Le cadre est le même, cosy, raffiné. L’accueil est toujours aussi chaleureux. L’ambiance, calme et sereine, reste tout à fait propice à la dégustation. Nathalie Cognat, Régis Allard et Olivier Charmadiras ont tout trois la même passion des produits. Fort de cette qualité et de cette fraîcheur des matières premières, le chef laisse s’exprimer son originalité maîtrisée. A découvrir actuellement le toasty de ratte et chair de tourteau, poireau en vinaigrette de crustacés, tuile de parmesan ; le foie gras de canard mi-cuit, chutney de mangue et granny smith au citron vert, les langoustines pochées, légèreté de céleri et foie gras chaud ; les noix de Saint Jacques justes saisies, risotto aux truffes ; le bar de pêche, coquillages au jus, polenta crémeuse ; le ris de veau rôti, gratin et craquantes de salsifis ; la déclinaison de canard croisé : le filet rôti, la cuisse confite, cannelloni de chou rouge… Côté desserts, gros plan sur le Paris-Brest « tout en longueur » et sur le baba au rhum, espuma vanillé. Le tout est élégant, équilibré et généreux.

La Carte des Vins est joliment élaborée avec la complicité de vignerons indépendants et les conseils, notamment de Valérie Rousselle, la propriétaire de Château Roubine. Comme le précise Nathalie Cognat : « J’ai une culture œnologique que je travaille au quotidien, en dégustant... ! »

Bon rapport qualité-prix : Le chef suggère plusieurs formules entrée-plat ou plat-dessert à 26€ au déjeuner et le menu entrée-plat-dessert à 38€ le soir.