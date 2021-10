Bonne table : Les Bobines... Premières séances

Les réalisatrices, Amel Ben Meriem et Natalie Hautecouverture ne lésinent pas sur les effets spéciaux. La « chef opératrice », Chantal Fontbonne, maître restauratrice, membre de l’Association des restauratrices d’Auvergne, a veillé au casting des stars –tapas salées et sucrées–, brillant par leur sophistication simple. On trouve ainsi au générique des Bobines, dans les rôles principaux : la crêpe parmentière au saumon fumé et sa crème fouettée combawa, la crème brûlée au foie gras, sorbet aux pommes Granny Smith, le nougat au bleu d’Auvergne, pain aux céréales… La Pina Colada revisitée, l’île flottante à la praline de Saint-Genix, la mousse au Guarana et streusel à la noisette… Autant de création qui méritent un vrai prix d’interprétation !