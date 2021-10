Bonne table : Le Loulou des Arts déco

Située rue de Rivoli, cette nouvelle table est au cœur de la vie parisienne. En service continu toute la semaine, Loulou offre le bonheur d'une parenthèse urbaine sous la houlette gastronomique de l'ancien chef du Clos Saint Basile de Mougins, Benoît Dargère, toujours à la recherche de beauté et de simplicité. Amoureux de la cuisine du Sud, il s'est entouré du chef Diego Compagno (ancien chef propriétaire du restaurant Alla Vigna, à Padoue) pour interpréter au quotidien l'expression

des saveurs des recettes concoctées à quatre mains.

Selon les saisons, Loulou dévoile des plats de la Riviera, ainsi que quelques classiques incontournables. Le duo a sélectionné des produits de qualité et d'origine, issus du Sud de la France, d'Italie et de Sicile. Au programme actuellement : Poulpe tiède aux agrumes ; Artichauts violets, parmigiano reggiano, huile d'olive vierge ; Vitello tonnato – carpaccio de veau cuit rosé, crème de thon et câpres – ; Tagliatelle maison au ragoût de veau ; Thon en panure de pistaches de Sicile, pomme verte, céleri-rave ; Tagliata de filet de bœuf, infusion au poivre noir, roquette et parmesan ; Fraises & framboises fraîches, crémeux de mascarpone ; Tarte choco-caramel…