Bonne table : Le Bistrot de la Galette : une belle tranche d'Histoire

Jusqu'au début de XIXe siècle, Montmartre et sa Butte comptaient une quinzaine de moulins à vent. Les paysans montaient y faire moudre leur grain et Madame Debray avait eu l'idée d'ouvrir un estaminet où elle servait une galette de seigle et un verre de lait. À l'ère industrielle, Montmartre fut annexé à Paris. La famille Debray remplaça alors le lait par le vin et transforma l'estaminet en salle de bal, où peintres, artistes et bourgeois venaient s'encanailler. Aujourd'hui, Gilles Marchal a décidé de faire revivre les secrets de gourmandise de la Mère Debray dans son Bistrot de la Galette.

On y déguste des galettes feuilletées, craquantes et chantantes, « aussi aérées que de la dentelle ». Outre une sélection de 10 galettes de seigle – la Traditionnelle (confit de canard, pruneau d'Agen et moutarde de violette), la Végétarienne, la Iodée et ses élans « bord de mer », la Financière de ris de veau… –, la carte tient en bonne place les plats emblématiques de la cuisine traditionnelle française de bistrot : Œufs mimosa, Poireaux vinaigrette, Quiche lorraine, Croque-monsieur croustillant ou encore Hareng pomme à l'huile. Côté dessert, Gilles Marchal propose notamment son Millefeuille Arlette et son Puits d'Amour, deux grands classiques de la pâtisserie hexagonale.

Le Bistrot de la Galette suggère par ailleurs une belle sélection de vins de culture biologique, issus d'une agriculture raisonnée, tel que le Cros de la Mûre, le Combier, ou encore le Mas Jullien. ​