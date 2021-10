Bonne Table : La Cantine du Troquet dans le ventre de Paris

Cuisiner les produits dans le ventre de Paris… Voilà le nouveau défi que se lancent les deux stars de la cuisine. Ce duo de chefs haut en saveurs donne désormais rendez-vous aux épicuriens dans l'enceinte du tout nouveau Pavillon “Bio D6” implanté au cœur du plus grand marché alimentaire au monde. Ils ont fait le pari d'offrir un cadre étonnant aux pauses gourmandes dans l'effervescence laborieuse du mythique et insolite MIN de Rungis. Cette escale gourmande dans leur établissement s'accompagne d'une expérience originale pour les Parisiens et les touristes.

À la carte se retrouvent en bonne place les créations des deux chefs et les produits de l'ami Éric Ospital. À suivre la Planche de charcuterie de pays ; les Oreilles de cochon grillées, pistou et piment d'Espelette ; les Couteaux à la plancha, sauce vierge et condiments ; les Poireaux vinaigrette, aiguillettes de canard. Côté plat, pleins feux sur les Noix de Saint-Jacques, cidre fermier ; le Pavé de daurade, basquaise, sauce vierge ; le Xistora, purée de pomme de terre, jus fumé ; le Parmentier de boudin… Pour la note sucrée, la Tarte au chocolat, le Crémeux citron aux agrumes ; le Riz au lait, caramel laitier ; l'Iceberg flottant, sauce café… Belle sélection de vins de partout. Pour les couche-tard, Casse Croûte du matin, servi de 6 h à 11 h…