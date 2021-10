Bonne Table : L'élégant M. Georges fait le buzz

On sait l'alchimie particulièrement complexe. Ce restaurant de la rue du Colisée parvient pourtant parfaitement à relever le défi, faisant le plein au déjeuner, au dîner et au souper. C'est l'affluence et l'ambiance connexe qui font, à toute heure, le charme des lieux.

Cette belle maison, bien tenue par deux frères, Philippe et David, est à la fois un héritage et un hommage. L'héritage, c'est celui du père, talentueux restaurateur qui a inculqué à ses fils la passion de l'accueil et d'une bonne cuisine “maison”, fondée sur d'excellents produits de tradition. M. Georges rend, par ailleurs, un hommage appuyé à la convivialité, au sens de la fête, sur trois étages joliment décorés, avec leur magnifique bar et un espace lounge très apprécié, notamment en mode “cocktails”.

Pour couronner ce cadre particulièrement soigné, la carte de restauration est au diapason, gourmande, bien équilibrée, ponctuée par quelques délicieuses audaces comme ce caviar bienvenu pour les grandes occasions. À l'affiche actuellement, l'effeuillé de saumon mariné aux aromates et fenouil, les gambas à l'anglaise flambées au whisky, l'entrecôte Black Angus de 300 g, le dos de cabillaud rôti aux morilles, la tarte fine aux pommes…