Bonne table : Gran Caffè Convivium

La carte de restauration et le superbe décor rappellent le Convivium du boulevard Pershing. On y retrouve les stars d’une cuisine à l’origine sicilienne contrôlée, sous les auspices de la fraîcheur et de l’authenticité. L’inspiration est la même, des antipasti aux saveurs méditerranéennes aux desserts artisanaux –dont le fameux cannoli, le plus célèbre des douceurs de Catane et d’ailleurs. Les vins sont eux aussi de belle naissance.





La Notte constitue un après-repas du meilleur goût, avec cette musique italienne dont raffole le maître des lieux. Outre ses jolis cocktails, ce club élégant –ouvert du mardi au samedi– arbore, lui aussi, une carte bien équilibrée, capable de calmer les petites faims de nuit avec, en vedettes, la pizzeta, les légumes sautés, la pannacotta et le tiramisu.



En point d’orgue, en guise d’after reconstituant, le Gran Caffè Concicium invite à la découverte avec son petit-déjeuner sicilien traditionnel. Au programme de cet inédit, les Cornetti –croissants farcis–, les Iris –brioches croustillantes farcies–, sans oublier la Graffa, le Tortino et la « Granita Siciliana », un sorbet maison des plus raffinés qui se déguste avec une brioche. Au chapitre salé, les mini pizzas, l’Arancino –boulette de riz panée et frite, farcie de bolognaise et de mozzarelle-…