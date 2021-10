Bombardement cosmique sur l'Oural

Des fragments, généralement très petits, ont percuté le sol, l’un d’entre eux perçant un orifice de huit mètres de diamètre à la surface gelée du lac Tchebarkoul. La plupart des fragments ont explosé dans l’atmosphère, provoquant une onde de choc qui a fait voler en éclats les vitres de nombreux bâtiments et provoqué l’effondrement de plusieurs murs. Près d’un millier de personnes ont été blessées et plusieurs dizaines ont dû être hospitalisées.

Notre planète subit chaque année l’impact de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de météorites, la plupart étant réduites en poussière avant de toucher le sol. Mais celles qui ne sont pas totalement désintégrées peuvent creuser un cratère vingt fois plus grand que leur diamètre. En un peu plus d’un siècle, la Russie a subi deux impacts sévères. En 1908, l’impact de la météorite de la Toungouska (Sibérie) a été perçu à des milliers de kilomètres à la ronde et les arbres ont été abattus et brûlés dans un rayon de plus de 20 km. En 1947, le plus gros objet céleste dont la chute ait pu être observée est tombé sur Sikhote-Aline (Sibérie orientale). Une traînée de fumée, d'une longueur estimée de 32 km, est restée dans le ciel pendant plusieurs heures et vingt tonnes de matériaux ont été récupérés. Quelques gros impacts ont secoué notre planète dans le passé, le plus connu étant celui qui a provoqué la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. L’impact de cette météorite de 10 km de diamètre a été localisé à Chicxulub (Mexique).

Beaucoup plus modeste, la météorite de Tchebarkoul pose une énigme : son arrivée est concomitante avec celle de l’astéroïde 2012-DA14, pesant 150 000 tonnes, qui a frôlé la Terre le même jour. Des astéroïdes pourraient-ils se déplacer accompagnés d’un essaim de corps plus petits ? Cela n’aurait rien d’étonnant, sachant qu’ils sont issus d’explosions cosmiques.