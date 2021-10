Bofinger : 150 ans et toujours jeune !

Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, la vénérable brasserie multiplie les animations : atelier ludique autour de la biérologie, de l’embouteillage, bouteille collector –à consommer ou à collectionner–… Elle a également concocté un menu « anniversaire » à la hauteur de l’événement. Après la coupe de champagne de circonstance, le chef propose d’ouvrir les festivités avec un foie gras de canard et sa gelée de pinot noir ou la chair de tourteau au citron vert et sa gelée mangue passion au Gewürztraminer. Les plats se mettent, eux aussi, sur leur « 31 », de la Choucroute de la mer au Chateaubriand grillé sauve béarnaise, en passant par les Noix de Saint Jacques rôties –qui fêtent leur retour–, purée au beurre et ciboulette.

Les desserts aident quant à eux à souffler ces 150 bougies qui ont marqué Paris et son Histoire : Profiteroles au chocolat chaud grand cru, Kouglof façon pain perdu, mirabelles poêlées, crème glacée à la vanille Bourbon, Tarte au citron « Bofinger », kumquat confit et sorbet citron vert.