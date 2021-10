Bobigny : Concours photo « C'est ma nature ! »

Animale ou végétale, la nature citadine est le signe d’une ville qui vie… Un insecte sur le rebord d’une fenêtre ? Un arbre au milieu d’habitations ? Jusqu’au vendredi 30 août, portez votre regard avec bienveillance sur ce jardin commun et montrez comme elle vous étonne, vous émerveille, vous amuse.

Début septembre, un jury présidé par Françoise Favé, maire-adjointe en charge de l’environnement, désignera les clichés les plus remarquables, par leurs qualités esthétiques et l’originalité de leur sujet. Les gagnants se verront récompensés d’ouvrages sur les plantes sauvages, de bulbes et de graines.