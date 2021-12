Bobbee accélère son développement avec l’entrée au capital de nouveaux investisseurs

Moins d’un an après l’arrivée de Marie-France Pédroni, expert-comptable et commissaire aux comptes, bobbee, la solution éditée par OSS 360, franchit une étape importante : l’entrée au capital de plusieurs investisseurs, dont l’expert Jean-Luc Lénart. Il prend également la tête du conseil de surveillance destiné notamment à accompagner le développement de la solution dédiée aux experts-comptables.

« L’arrivée de Jean-Luc Lénart marque une étape significative dans le développement de bobbee. Il est le reflet de notre volonté d’accélérer notre positionnement à travers différents relais de croissance. Nous confortons ainsi notre vision stratégique et renforçons notre position sur le marché, en tant qu’allié des experts-comptables, accompagnant la digitalisation du secteur », indique Marie-France Pédroni.

Jean-Luc Lénart a présidé CCMX de 1999 à 2004 et a siégé ensuite pendant 12 ans au conseil d’administration de Cegid. Il a également été directeur général d’Axime, membre du comité exécutif d’Atos et plus récemment président d’Altares Dun&Bradstreet. Il a développé parallèlement une activité de conseil et d’investissement dans de nombreuses sociétés du domaine IT.