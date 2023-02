BNP Paribas-KPMG-WeGrant : faciliter l’accès des entreprises aux aides publiques

Dans un environnement économique complexe et incertain, BNP Paribas, WeGrant et KPMG s’associent pour accompagner le développement des entreprises françaises dans tous les territoires et relever les défis de la transition actuelle.

Alors que de nombreux dispositifs publics, représentant l’équivalent de 76 milliards d’euros de dotations des fonds européens, nationaux et régionaux, ont été créés pour permettre à tous les acteurs de l’économie française de poursuivre leur croissance principalement dans des projets liés à l’environnement et à la numérisation, ces aides publiques restent souvent méconnues et peu sollicitées.

En associant leurs expertises du financement, de la data et du conseil, BNP Paribas, WeGrant et KPMG ont pour ambition de simplifier l’accès des entreprises françaises aux programmes de subventions publiques afin de financer leurs investissements dans des projets d’avenir.

Nouvelle plateforme d’aide et d’accompagnement

La création de la plateforme de services - Espace Subventions Entreprises – conçue par les trois partenaires, permet d’identifier les financements publics qui correspondent à leurs projets de développement. Les entreprises peuvent ensuite bénéficier d’un accompagnement personnalisé de WeGrant et KPMG pour faciliter leurs démarches ainsi que d’un financement complémentaire de BNP Paribas.

L’étude « Low Carbon Transition », réalisée par BNP Paribas et Potloc auprès de 1100 dirigeants de PME et ETI en Europe en novembre et décembre 2022, souligne les deux principales attentes des entreprises : les offres de financement dédiées à la transition énergétique et l’accompagnement dans la recherche d’aides publiques. Les différentes aides publiques ont ainsi été priorisées dans la plateforme pour mettre en avant les aides les plus pertinentes selon la typologie d’entreprises.

Les entreprises peuvent donc bénéficier de ce nouveau service, développé avec WeGrant et KPMG, pour mieux comprendre les subventions auxquels elles peuvent prétendre mais également pour la gestion de la demande, de la rédaction à la constitution complète du dossier. La plateforme intègre des simulateurs et un algorithme spécifique permettant de calculer la probabilité d’obtention de l’aide par l’entreprise. Mise à jour quotidiennement, cette nouvelle plateforme Espace Subventions Entreprises comptera plus de 350 aides européennes et françaises sélectionnées en 2023.

Premier établissement financier à offrir ce service à ses clients entreprises, BNP Paribas, en partenariat avec deux acteurs leaders dans leurs secteurs, souhaite apporter à ses clients une solution innovante pour soutenir leurs projetsd’investissements et notamment accélérer leur transition énergétique et leur digitalisation.

Proposée dans un premier temps aux entreprises françaises, cette plateforme pourrait être étendue dans d’autres pays européens.

Marguerite Bérard, Directrice de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas, souligne : « Les enjeux énergétiques et de digitalisation des entreprises sont essentiels, particulièrement dans le contexte économique actuel. Nous avons voulu nous associer à WeGrant et à KPMG pour développer la meilleure offre au service de nos clients. Avec l’Espace Subventions Entreprises, nous sommes le premier établissement financier français à apporter cette solution innovante pour compléter les dispositifs de financement des entreprises et soutenir leurs projets d’investissements. Cette offre vient renforcer notre rôle de partenaire de confiance de nos clients entreprises. ».

Francisco Estevan, fondateur et CEO de WeGrant, note : « Avec notre arrivée sur le marché français, nous voulons créer le plus grand écosystème de gestion d’aides publiques en Europe et le rendre enfin accessible et intuitif pour les entreprises. Les entreprises n'ont jamais eu autant de soutien que depuis le lancement des fonds Next Generation. C'est un moment clé où l'identification et l'obtention de subventions sont devenues une stratégie essentielle pour le développement et l'innovation des entreprises. ».

Marie Guillemot, Présidente de KPMG en France ajoute : « Partenaire de confiance des entreprises depuis 100 ans en France et société à mission, KPMG soutient les acteurs de l’économie au cœur des territoires, particulièrement dans cette période de profondes mutations. En nous associant à BNP Paribas et WeGrant, nous avons à cœur d’aider les entreprises à relever le double défi de la transition environnementale et de la digitalisation, en facilitant et accélérant la mise en œuvre des dispositifs publics et des financements, de les accompagner dans leur transformation vers des modèles plus durables et responsables. ».