BNP Paribas Immobilier Promotion acquiert 16 000 m² à Saint-Denis

Le programme de logements comprendra à terme une surface globale de 23 500 m² soit 350 appartements du studio au cinq pièces, dont 280 logements en accession à la propriété et 70 logements locatifs sociaux. Les travaux seront lancés au premier trimestre 2016. Le permis de construire du projet de bureaux divisible en deux tranches de 14 400 et 10 000 m² sera déposé au cours du premier semestre 2015, pour une livraison prévisionnelle en 2018. BNP Paribas Immobilier Promotion cible le label Effinergie+ pour l’ensemble de ce programme, ainsi que le passeport HQE – niveau excellent pour les bureaux et la certification Habitat et Environnement – option Performance pour la partie logements. « Nous sommes très heureux de participer au travers de ce partenariat à la réalisation de ce macro lot de logements et de développer un nouveau programme de bureaux à Saint-Denis », se réjouit Barbara Koreniouguine, Directeur Général Délégué de BNP Paribas Real Estate, en charge des activités de Promotion.