BNP Paribas et Libeo s’associent.

A partir du 1er juillet 2024, la facture électronique sera obligatoire pour la plupart des transactions d’entreprise. Afin d’anticiper cette nouvelle réglementation, la banque BNP Paribas a pris la décision d’intégrer l’outil de gestion de factures Libeo à son écosystème de services.

« Permettre aux chefs d’entreprise de rester efficaces et compétitifs »

Avec ce partenariat, les clients-entreprises de BNP Paris pourront recevoir leurs factures électroniques, les gérer et les payer directement dans Libeo, le tout en utilisant les technologies de paiement de la banque, notamment grâce à l’intégration de l’API de paiement instantané au sein de l’outil.

« Ainsi, ils bénéficieront à la fois d’une offre bancaire de premier plan en Europe couplée à l’une des solutions de gestion de factures électroniques les plus performantes et innovantes du marché français. Ensemble, nous unissons nos forces pour permettre aux chefs d’entreprise de rester efficaces et compétitifs dans leurs activités », a déclaré Marc Espagnon, responsable de la direction des paiements et cash management chez BNP Paribas.

« Banques et acteurs technologiques ont un rôle crucial à jouer pour que les entreprises puissent bénéficier d’une bascule indolore, dans un temps restreint, en tirant le maximum de bénéfices », a ajouté Pierre Dutaret, PDG et co-fondateur de Libeo.