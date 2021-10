BnF : ouverture des données publiques

Depuis le 1er janvier, l'ensemble des données des catalogues de la Bibliothèque nationale de France, soit plus de 12 millions de notices bibliographiques et 2,5 millions de notices d'autorité validées, est mis à disposition gratuitement, pour tout type de réutilisation, y compris commerciale, avec obligation de citation de la source. L’Etat et la BnF veulent ainsi promouvoir ainsi l'usage de données de référence et de qualité, sur le Web, à des fins de mutualisation, de coopération et d'interopérabilité juridique, tout en permettant le suivi de ces réutilisations.

Le choix de l'ouverture s'applique désormais à l'ensemble des métadonnées descriptives de la BnF telles qu'elles sont proposées à la sélection sur les interfaces publiques des différentes applications (paniers du catalogue général), dans les réservoirs de diffusion (entrepôts OAI) et par lots constitués (catalogues rétroconvertis, bibliographie nationale française, différents ensembles de notices d'autorité). Et ce, quels que soient leur mode de constitution initial (ex. : création dans le catalogue, conversion, dérivation), leur format (Intermarc, Unimarc, EAD, Dublin Core, RDF) et leur protocole de diffusion (ex. : transferts FTP, Z39.50, OAI, dumps RDF).

Cette mesure permet à la BnF de participer pleinement au mouvement de coopération et de mutualisation bibliographique, dans le cadre de projets nationaux et internationaux.