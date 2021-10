BnF : bond de 15 % de la fréquentation de Gallica en 2012

Les applications iPad et Androïd mises en ligne fin 2012 ont ainsi été téléchargées plus de 50 000 fois pour la seule appli iPad (près de 2 millions de documents téléchargeables gratuitement). Quant au site bnf.fr, avec 23 millions de visites, "il affiche une hausse de 12%, devenant l'un des sites culturels les plus fréquentés de notre pays", précise la BnF. "Ce succès s'explique par l'enrichissement constant de Gallica en nouveaux documents qui sont désormais deux millions en libre accès, vingt fois plus qu'il y a cinq ans", souligne le communiqué.



Dans le même temps, le nombre des lecteurs venus à la BnF s'est élevé à 927 000, en progression de 1 % par rapport à 2011. L'année 2012 a vu ainsi s'inverser la lente érosion du nombre des entrées dans les salles de lecture, observée ces dernières années. "C'est là une leçon importante de ces chiffres: le travail en bibliothèque et les nouveaux usages en ligne apparaissent plus complémentaires que concurrents", relève Bruno Racine, le président de la BnF. La fréquentation des expositions L'Age d'or des cartes marines et La Photographie en 100 chefs d'œuvre est venue renforcer cette tendance au dernier trimestre.