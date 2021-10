Blues : un disque coproduit par Aulnay-sous-Bois nommé aux Grammy Awards

Au cours de la 55e cérémonie des Grammy Awards, les "Oscars" de la musique populaire aux Etats-Unis, le 10 février 2013 au Staples Center à Los Angeles, le Heritage Blues Orchestra est en compétition, dans la catégorie "Meilleur disque de blues", avec Dr John, Shemekia Copeland, Ruthie Foster et Joan Osborne.

Aux Blues Grammy Awards, plus importantes distinctions à l'échelle de cette musique, le 9 mai à Memphis, le disque est nommé dans deux catégories: "meilleur disque de blues traditionnel" et "meilleur disque de blues vocal". Le Aulnay All Blues, qui organise un festival dont la sixième édition a eu lieu fin novembre, monte depuis ses débuts des projets et créations, et co-produit des disques avec la ville d'Aulnay-sous-Bois. L'idée de l'album "Bring it home" (Raisin Music/Socadisc), enregistré à New York l'année dernière et paru en février 2012, est né d'un concert donné par ce trio de musiciens afro-américains de New York (guitares et voix) lors de l'édition 2010 du festival.

Les coûts de production du disque, sur lequel joue une section de cuivres dirigée par le Français Bruno Wilhem, s'élèvent à environ 45.000 euros, a précisé Mohamed Beldjoudi, l'un des deux directeurs artistiques du Aulnay All Blues avec Larry Skoller, Américain installé en France. En 2009, la première co-production de la ville d'Aulnay-sous-Bois "Chicago blues, A Living History", réunissant des guitaristes réputés de Chicago (Billy Boy Arnold, Billy Branch, John Primer), avait déjà été nommée aux Grammy Awards.

Le volume 2, "Chicago Blues, A Living History: The Revolution Continues", sorti en 2010 en France et en 2011 aux Etats-Unis, a reçu en mai le Blues Award 2011 de l'album blues traditionnel.