Blockpulse lance un appel à projets auprès des startups de la Frenchtech

Sponsorisé par la Commission européenne qui vise l’adoption Blockchain au sein des SMEs européennes via le programme Blockstart, la fintech souhaite accompagner le lancement de la version pilote de l’infrastructure de son marché secondaire à destination des startups et du venture capital.

Lancée en 2020, la solution Blockpulse digitalise les opérations sur le capital des startups et simplifie les relations entre actionnaires et fondateurs. Avec plus de 300 startups d’ores et déjà clientes durant sa première année de commercialisation, Blockpulse a levé un million d’euros au printemps pour accélérer le déploiement de ses offres.

Reposant sur le principe de la digitalisation des titres des entreprises (tokenization), la solution

Blockpulse permet désormais également à ses clients de proposer une liquidité sur l’intégralité des titres de leur entreprise tout en automatisant la mise à jour des registres actionnariaux et le respect des droits des actionnaires existants.

Les startups sélectionnées par Blockpulse et Blockstart se répartiront 25 000 euros dans le cadre du sponsoring du pilote par la Commission.