Bizen : la croisière s'amuse

La belle cuisine française « maison » ménage judicieusement de beaux accents d’horizons lointains, aux notes épicées parfaitement maîtrisées.

Le Bizen inscrit à sa carte de séduisantes suggestions, de la souris d’agneau au T-Bone de veau (rare dans les restaurants), du filet de bar au tartare de dorade et de saumon, du foie gras-gâteau landais à la très attendue Saint-Jacques qui arrive en force, présentée dans tous ses états. Les produits français sont très largement présents, via d’excellents fournisseurs parisiens, de Chassineau, le boucher de la Porte d’Ivry, à l’Océane, le poissonnier de Rungis, en passant par Anthès, le fromager. De son côté, le dessert s’amuse du « revival » avec, en autres douceurs, le moelleux de Nutella, le pain perdu et les tartes de saison, bien entendu « maison ».

La sélection des crus est à la hauteur de cette croisière gourmande… Le capitaine est aussi sommelier !

Le brunch du dimanche, de 11h30 à 17h, est l’un des plus courus et des mieux équilibrés de la capitale avec son buffet d’entrées à volonté et sa large sélection de plats.

Dîner au Bizen, lieu de loisirs bicéphale, offre par ailleurs l’opportunité de prolonger agréablement la soirée au club, célèbre pour ses afterworks et ses événements festifs.