Bioéthanol : Une aide de 500 euros pour la conversion de son véhicule

Produit en France et en Europe, le bioéthanol est un agro carburant conçu à partir d’une base végétale comme le blé, le maïs ou la betterave sucrière, à laquelle on adjoint de l’essence à hauteur de 65 à 85%. Comportant moins d’hydrocarbures et étant moins taxé que les carburants classiques, son prix est en moyenne inférieur de 50 % à celui du sans plomb et permet ainsi de réduire la facture à la pompe. Pour rouler au bioéthanol, l’installation d’un boitier homologué par un professionnel agréé est nécessaire.

Pour répondre à la crise économique et sociale et soutenir le pouvoir d’achat des Franciliens, la région met en place un « Bouclier social » anti-inflation et de lutte contre la précarité d’un montant d’environ 200 millions d’euros.

Afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Franciliens dès cet été, l'aide à la conversion au bioéthanol est accessible depuis le 1er juillet 2022 et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Sans conditions de ressources. Chaque foyer propriétaire d’un véhicule à essence est concerné et pourra bénéficier d’une aide de 500 euros et permettra l’installation d’un kit de conversion par un professionnel agréé.

Cette subvention couvre en moyenne la moitié du coût de la modification du véhicule.