Bio c' Bon : négociations exclusives avec la Famille Zouari

L'offre remise par la Famille Zouari, groupe français actif dans les secteurs de l'immobilier, du commerce de proximité et de la grande distribution, doit remplir un certain nombre de conditions, dont l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

« Cette opération, si elle aboutissait, s'intègrerait pleinement à la stratégie de développement de la Famille Zouari. En effet, investir dans des projets en développement, à la pointe des tendances de marché et des nouvelles attentes des consommateurs, est dans notre ADN. Par cette opération, la Famille Zouari apporterait tout son savoir-faire et sa capacité d'innovation au Groupe Bio c' Bon afin d'accélérer son développement. », déclare Moez Zouari.

« Nous sommes très heureux d'entrer aujourd'hui en négociations exclusives avec la Famille Zouari. Si cette opération aboutissait, elle permettrait de donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique à notre Groupe qui a un solide potentiel de développement. », ajoute Thierry Chouraqui, son président.

Bio c' Bon a été conseillé par la banque d'affaires Messier Maris et Associés et par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. La Famille Zouari a quant à elle été conseillée par la banque d'affaires Banque d'affaires Lazard Frères mais également par le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (SVZ).