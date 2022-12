BIM : l’OGE soutient la certification des compétences OpenBIM et les formations de BuildingSMART France

C’est parce que le géomètre-expert est un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du cadre de vie et de la gestion du patrimoine que l’OGE se rapproche de BuildingSMART France dès 2007. Un premier partenariat est alors signé entre les deux entités pour faire la promotion de la maquette numérique BIM au format IFC, d’une part, et encourager la rénovation et l’harmonisation des échanges de données techniques entre tous les acteurs de l’acte de bâtir, d’autre part.

BIM, un allié dans toutes les étapes de la construction

Intervenant en amont (relevé de l’existant, projet d’aménagement, analyse juridique) pendant (implantations, contrôles de précision) et en aval (gestion de copropriété, diagnostics immobiliers) de la chaîne numérique de l’acte de construire, le géomètre-expert est un maillon essentiel de la transformation ainsi que de la rénovation du bâti. Il s’inscrit donc pleinement dans la dimension collaborative du BIM parmi l’ensemble des professionnels de la construction. Il produit des modèles numériques 3D des bâtiments existants, qu’il est en capacité d’analyser et de qualifier juridiquement et géométriquement, notamment au niveau de la précision des données acquises, qu’il géoréférence pour en garantir la cohérence grâce au réseau de positionnement satellitaire Teria déployé en 2005. Le géomètre-expert est le seul professionnel qualifié à définir la limite de propriété dans laquelle va s’inscrire la maquette numérique.

Il intervient principalement au niveau du BIM « tel que construit », c’est-à-dire dans le cadre d’opérations de rénovation/réhabilitation, et dans une moindre mesure sur des projets de constructions neuves. Le process BIM peut en effet s’appliquer à chaque étape du cycle de vie d’un bâtiment : de sa conception, sa réalisation, sa gestion, sa réhabilitation jusque sa déconstruction. Mais on voit aujourd’hui émerger des expérimentations d’utilisation du BIM pour les ouvrages d’art, les VRD (voiries et réseaux divers) et demain, on peut imaginer y faire appel pour l’aménagement des quartiers, la gestion des territoires voire de la ville connectée.

Bien que les compétences métiers, à la fois techniques et juridiques, restent le socle fondamental des géomètres-experts, il faut les compléter par des connaissances connexes liées à la digitalisation et l’intégration du numérique dans les pratiques et les projets. C’est pour cela que l’OGE s’engage aujourd’hui aux cotés de BuildingSMART France pour soutenir les actions « compétences » suivantes : le label formation openBIM et la certification individuelle BIM basée sur un référentiel reconnu au niveau international.

BuildingSMART International a lancé un programme de certification individuelle pour encourager les acteurs à acquérir les connaissances fondamentales de l’openBIM et créer ainsi de la confiance. En France, nous avons initié, en plus, un label formation openBIM. Il y avait besoin d’aider les professionnels à repérer des formations de qualité qui intègrent que le BIM c’est 80 % d’humain et 20 % de technologies. Car il s’agit bien avant tout d’échanges de données et de processus collaboratifs, et non de formation aux logiciels. Le fait que l’OGE soutienne nos actions « compétences openBIM » donne une nouvelle opportunité aux géomètres-experts d’apporter du conseil aux collectivités sur les enjeux de la qualification et la continuité numériques des données au travers de leurs différentes missions. », confie Frank Hovorka, Président de buildingSMART France.

Franck Hovorka, Président de BuildingSMART France et Joseph Pascual, Président du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts - ©OGE

Les géomètres-experts ayant suivi ces formations labellisées bénéficieront ainsi de la confiance des maîtres d’ouvrage et pourront accroître leur visibilité vis-à-vis de leurs clients », se réjouit Joseph Pascual, le Président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts.

Les chiffres clés de la profession de géomètre-expert

1862 géomètres-experts inscrits au tableau de l’Ordre

1095 cabinets répartis sur l’ensemble du territoire

Une filière de 10 000 emplois structurée essentiellement en PME

76% des cabinets sont des sociétés

Une moyenne de 8 salariés / cabinet