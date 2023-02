Bilan positif pour la 47ème édition du salon Rétromobile

Au total, pas moins de 125 000 visiteurs ont foulé les allées de cette édition 2023, soit le 2ème meilleur score d’affluence du salon depuis sa création en 1976. Les visiteurs, français et internationaux, ont pu admirer ou acquérir les 1 000 véhicules présentés dans les quelques 73 000m² d’exposition, regroupant plus de 500 exposants, dont 12 constructeurs.

« Fidèle à sa devise “le passé a toujours un futur”, cette 47e édition prouve plus que jamais que la passion et la filière des véhicules de collection est promise à un bel avenir ! » exprime Romain Grabowski, le directeur du salon Rétromobile.

35,5 millions d’euros, c’est le montant de la vente officielle Rétromobile 2023 totalisé par Artcurial Motorcars. La Ferrari 340 America Barchetta Touring Superleggera de 1951, en provenance de la Collection Bart Rosman, arrive en tête des ventes (5 706 000 €). Quant à la Soucoupe Volante de la collection Renault Icons, elle a largement dépassé les estimations après avoir été adjugée à 71 520 €.

Une édition qualitative

Au-delà des chiffres, et de l’avis des spécialistes, cette édition 2023 restera comme un grand cru de par la qualité du plateau présenté. Dans les allées du hall 1, l’on pouvait ainsi apercevoir la Bucciali V12 “Flèche d’or” modèle unique de 1932, plus de 50 véhicules authentiques des 24 Heures du Mans – soit l’équivalent d’une grille de départ –, ou encore 8 mythiques Ferrari de course sur le stand Richard Mille.

Du côté de l’exposition Vanlife plébiscitée par les collectionneurs en soif d’aventure, les Coflocs ont littéralement fait voyager les visiteurs lors de séances de diffusion de leur film « Vanlife, les nouveaux nomades » ou encore lors des différents ateliers et questions-réponses avec le public animés par leurs soins.

© AP - 8 mythiques Ferrari de course étaient exposées sur le stand Richard Mille.

Petits et grands ont également pu admirer l’exposition Dollar présentée par le club éponyme ou encore quelques-unes des pièces maîtresses de l’histoire des transports présentées par 6 musées dont l’Obéissante de 1873 prêtée pour l’occasion par le musée des Arts et Métiers.

L’édition 2024 a d'ores et déjà été annoncée. Elle se tiendra du 31 janvier au 4 février 2024 pour la 48e édition du salon.