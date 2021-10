Bilan des soldes d'hiver

Selon le Crocis : « Les attentats, la conjoncture économique morose et les ventes privées ont détourné les clients de ce rendez-vous traditionnel, et ce, malgré des rabais importants. » Selon l’étude : Pour 87 % des commerçants, les attentats commis dès le premier jour des soldes d’hiver ont eu des répercussions importantes ou très importantes sur leur activité. La baisse de fréquentation a été générale puisque 99 % des commerçants l’ont observée. 96 % des commerçants jugent que les attentats ont provoqué une baisse de leur chiffre d’affaires et 71 % ne sont pas satisfaits de leur chiffre d’affaires enregistré pendant les soldes d’hiver. L’état d’esprit des Franciliens n’était clairement pas tourné vers la consommation lors des premiers jours des soldes. Pour 45 % d’entre eux, la hausse du chiffre d’affaires observée pendant cette période ne dépasse pas 20 % de plus qu’un mois normal.

