Bilan de la délinquance

L’Ondrp note que "la tendance s'est inversée pour les violences sexuelles sur mineurs" puisque, "alors que leur nombre baissait de 2,8 % en août 2011, en août 2012, il augmente de plus de 11 %". Globalement, les actes de violences contre les personnes ont augmenté de 1,64 % entre septembre 2011 et août 2012. Parmi elles, les violences commises dans le but d'appropriation des biens des victimes ont diminué de 0,68 %, alors que celles non crapuleuses marquent une hausse de 1,38 %. Le nombre de cambriolages est en hausse de 2,73 %. Dans le même temps, les violences à l'encontre des dépositaires de l'autorité se sont accrues de 6,7 %, alors que les atteintes aux biens ont enregistré une baisse de 1,50 %. Quant aux infractions économiques et financières, leur baisse spectaculaire, supérieure à 20 %, ne correspond à aucune réalité. L’Ondrp explique que l'application du principe selon lequel, si "un débit frauduleux a eu lieu alors que le titulaire du compte est toujours en possession de sa carte, le plaignant devrait être la banque et non le titulaire du compte" a amené les services de police et de gendarmerie à ne plus enregistrer les plaintes des victimes physiques !