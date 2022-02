Bilan de 2021 pour les professionnels RH, peut mieux faire

Gereso, organisme de formation spécialisé en ressources humaines, a récemment partagé les résultats de son enquête nationale. Réalisée entre le 2 et le 29 novembre 2021 auprès de plus de 300 professionnels des ressources humaines, tous secteurs et établissements confondus, elle permet de mesurer le moral dans la profession.

2021, une année pas si terrible

Ce n’est pas une première pour Gereso, qui a déjà commandé une enquête de cette ampleur en 2020. L’entreprise dresse ainsi un baromètre annuel du moral des professionnels des ressources humaines et compare les réponses obtenues en 2020 avec celles recueillies fin 2021.

Alors que quelques interrogés jugent leur année 2021 “enthousiasmante”, la plupart reconnaît a minima avoir mieux vécu 2021 que 2020 et avoir traversé la crise “sereinement”. Même le moral et la motivation se sont améliorés. Pourtant, la crise n’est pas sans conséquences : les professionnels de RH se disent épuisés, encore plus qu’en 2020. La fatigue est majoritairement due à toutes les missions liées au redémarrage de l’activité et à la gestion de la crise sanitaire.

De plus, le sentiment d’incertitude domine chez les professionnels, leur charge de travail a augmenté et ils se sentent moins soutenus par leur hiérarchie ou les institutions qu’en 2020. En 2022, la priorité ira donc à la communication et au développement de compétences pour les collaborateurs en privilégiant des actions de formation, en développant des projets de recrutement et en misant sur les relations sociales au sein de l’équipe.