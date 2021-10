Bilan d'activité : bond des finances de BpiFrance en 2020

Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement (BPI) France, a présenté et commenté les chiffres du bilan d'activité 2020 et des perspectives 2021, marqués par le déploiement des mesures d'urgence en réponse à la crise économique liée à celle de la Covid-19 et des mesures de soutien destinées à accompagner les entreprises dans leur rebond.

Durant la crise sanitaire, Bpifrance, qui finance les entreprises à chaque étape de leur développement en crédit, en garantie et en fonds propres et les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international, a mobilisé de manière contracyclique l'ensemble de ses métiers au service de l'urgence économique. Il a ainsi permis que soient injecté 45 milliards d'euros dans l'économie en crédits, fonds propres, subventions, aides et garanties (hors PGE), devenant l'opérateur du Plan de Relance pour les entreprises tout en animant fortement le marché de l'investissement.

Très forte mobilisation du financement et de l'innovation

L'activité du réseau de Bpifrance en Financement a été très intense avec 20,5 milliards d'euros injectés au total dans les entreprises, soit +9,5 % par rapport à 2019, dont 4 milliards de prêts sans garantie, de soutien à la trésorerie « spécial crise », octroyés dès le mois de mars à plus de 16 000 entreprises. En effet, dès le 16 mars, Bpifrance a apporté une aide d'urgence aux entreprises en adaptant sa gamme de crédits à moyen et long-terme, dont les prêts ont atteint un niveau record à 10,3 milliards d'euros. Le financement de l'investissement des entreprises a atteint 6 Md€ dont près de 1,7 sur les énergies renouvelables. Par ailleurs, 2,4 milliards d'euros de prêts Atout ont été déployés en direction des PME/ETI, de même que 800 millions de prêts Rebond. A ce titre, et dans le cadre de la mutation de Bpifrance vers un modèle fintech, 275 millions d'euros de prêts Digitaux Rebond ont été déployés à près de 7 000 entreprises de six régions.

Par ailleurs, avec 3 Md€, le financement de l'innovation affiche une croissance de +138 %, qui s'explique par la mise en place de mesures spécifiques de soutien pour la French Tech, auquel s'ajoute le soutien aux filières industrielles du plan France Relance dont Bpifrance est opérateur d'appels à projets pour l'Etat.

Rôle contracyclique de BpiFrance dans l'investissement

En 2020, l'activité de fonds propres a permis la mobilisation de 3,6 Md€, partagée entre les interventions directes au capital des entreprises et les interventions indirectes au service de l'écosystème des fonds d'investissement français. Avec un décaissement de 1,226 milliard d'euros dans 59 fonds partenaires, tant en capital innovation qu'en capital développement national et régional, l'activité de Fonds de fonds s'est maintenue au haut niveau enregistré en 2019. L'activité en capital innovation direct a également connu une forte croissance, de 48 %, en lien avec les montants records levés par les start-ups de la French Tech en 2020. Ainsi, suivant la dynamique des levées de fonds importantes, le fonds Large Venture a connu une très forte hausse de son activité, avec 32 opérations pour 231 M€, soit la moitié des montants réalisés en capital innovation. L'activité de Capital développement Mid & Large Cap a atteint un niveau record de 1,7 milliard d'euros, notamment marquée par le premier closing du fonds Lac1 qui a réalisé son premier investissement en octobre dernier, en acquérant près de 7 % du capital d'Arkéma (au 31 décembre 2020). Comme le souligne donc Nicolas Dufourcq, en 2021 l'écosystème de la Tech française démarre avec beaucoup de capitaux. « Le sujet, c'est les projets, pas l'argent », conclue-t-il.

Concernant les cessions, à hauteur de 1,16 milliard d'euros, elles reflètent les conséquences de la crise sanitaire et du contexte général de baisse des opérations de cessions.

Mobilisation accrue face au recul de l'activité internationale

Malgré une activité internationale en recul dans un contexte défavorable, BpiFrance, la banque assureur des grandes entreprises, a fortement mobilisé ses outils contracycliques. L'Assurance-Crédit, qui poursuit sa démocratisation vers les PME/ETI, et la Garantie de Cautions enregistrent une progression du nombre d'entreprises bénéficiaires (122 entreprises pour près de 13 milliards d'euros), faisant de 2020 une année relativement active, avec + 9% de croissance par rapport à 2019. Le Crédit Export, quant à lui, progresse avec 63 % de PME et ETI parmi les clients accompagnés. A contrario, après deux années de progression, l'Assurance-Prospection ralentit fortement.

Dynamisme du conseil aux dirigeants

Grâce au digital, le programme Accélérateur a su s'adapter et continuer à accompagner les dirigeants de PME et ETI, portant à 1 785 le total d'entreprises accélérées depuis 2015, avec + 32 % en 2020. En complément des Accélérateurs, les missions de conseil « ponctuelles » ont connu une forte hausse et permis de toucher près de 30 000 dirigeants via le e-learning (+74 %) et près de 2 000 par la mise en place d'autodiagnostics digitaux (+216 %). Par ailleurs, un programme spécifique « Rebond » a été déployé dans le cadre du Plan de relance, avec une offre dédiée au tourisme. Enfin, BpiFrance a structuré deux grandes gammes d'accompagnement sur le climat et la French Fab pour préparer les grandes transitions écologiques et industrielles.

Création et Entrepreneuriat pour tous

Grâce au soutien de près de 30 réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise présents sur plus de 1 800 implantations françaises, BpiFrance s'est mobilisée en contribuant à sensibiliser, informer, orienter, accompagner et financer les créateurs d'entreprise. Lancé en juillet dernier, le Prêt d'Honneur Solidaire, 100 % digital, a été déployé avec les réseaux d'accompagnement pour soutenir la création par des publics fragiles. Bpifrance a par ailleurs continué à déployer en 2020 son programme de soutien à l'Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la politique de la ville ». C'est ainsi que 15 nouvelles promotions des Accélérateurs Emergence et Création ont été lancées, permettant d'accompagner 395 entrepreneurs en activité ou en devenir.

Enfin, dans le contexte de crise, les Régions et Bpifrance se sont massivement mobilisées au service des entreprises : les dispositifs partenariaux mis en place avec chaque Région ont permis au total à plus de 17 000 entreprises de mobiliser plus de 2 Md€, notamment avec la mise en place des Prêts Rebond. L'activité s'est notamment renforcée en 2020 sur le métier d'Accompagnement : les programmes co-financés par les onze Régions partenaires ont permis d'accélérer plus de 400 entreprises.