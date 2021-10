Bignon Lebray : Tanguy Dubly nommé en qualité d'associé

Tanguy Dubly, 34 ans, a débuté sa carrière chez Bignon Lebray au bureau de Lille comme Avocat collaborateur. Cette nomination en tant qu'associé est la reconnaissance des compétences techniques et des qualités humaines de Tanguy Dubly, de son esprit entrepreneurial propre au cabinet Bignon Lebray et de sa capacité à travailler de manière transversale avec les différents départements du Cabinet. Fidèle à ses valeurs, Bignon Lebray s'attache à promouvoir ses talents internes tout en se renouvelant, pour offrir des expertises toujours plus pointues.

Tanguy Dubly accompagne notamment les sociétés dans toutes leurs opérations de levée de fonds, de financement et restructuration, de cessions ou d'acquisitions, et lors de la rédaction et négociation des pactes d'associés. Il conseille également les sociétés lors de la mise en place de « management package » au profit des dirigeants et salariés (attribution gratuite d'actions, BSPCE, actions de préférence, etc.).

Tanguy Dubly intervient régulièrement pour le compte de start-ups, notamment dans le domaine de la santé et de l'agroalimentaire.

Diplômé de la SKEMA Business School, titulaire d'un Master en Droit des Affaires et du CAPA, Tanguy Dubly a prêté serment au Barreau de Lille en 2012.