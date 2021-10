Bignon Lebray structure sa pratique en Sciences de la vie

L'équipe Sciences de la vie accompagne les clients du cabinet à chaque étape de la vie d'un produit ou service de santé : de sa conception à sa mise sur le marché, y compris pour les phases de promotion et de suivi post-market. Elle conseille ses clients sur les aspects réglementaires et contractuels de leurs projets, mais assure également leur représentation devant les juridictions dans le cadre de contentieux.

La palette d'intervention de l'équipe Science de la vie est étendue et couvre notamment :

-la réglementation des produits de santé (médicaments à usage humain ou vétérinaire, dispositifs médicaux, dispositifs de diagnostic in vitro, produits sanguins, produits de thérapie génique) cosmétiques et phytosanitaires ;

-la réglementation des activités et acteurs de santé ;

-la réglementation des activités de e-santé.

L'équipe Sciences de la vie conseille aussi bien des groupes internationaux, que des PME et start-ups, avec le même objectif d'apporter des réponses juridiques efficientes, pragmatiques et adaptées à l'écosystème de chaque client. Elle accompagne notamment plusieurs biotechs et medtechs, laboratoires pharmaceutiques (médicaments à usage humain ou vétérinaire), fabricants de dispositifs médicaux et de DMDIV, prestataires de soins à domiciles, professionnels et établissements de santé, dans la mise en place de stratégies réglementaires, de négociations de contrats et de contentieux.

L'équipe Sciences de la vie travaille en étroite collaboration avec les équipes du secteur Santé pour répondre à toutes les problématiques des acteurs de ce secteur, tout particulièrement en propriété intellectuelle, nouvelles technologies et données personnelles, ainsi qu'en matière de structuration et de levée de fonds.