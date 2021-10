Bignon Lebray et Pirola Pennuto Zei & Associati mettent en commun leurs forces en Chine

Bignon Lebray et Pirola Pennuto Zei & Associati, respectivement membres français et italien du réseau international Meritas, ont signé un accord de coopération qui concrétise leurs relations existantes. Cet accord a pris effet le 1er janvier dernier. Présent depuis plus de 10 ans en Chine, Bignon Lebray y renforce sa présence, en proposant à ses clients un accompagnement pluridisciplinaire dans tous les domaines du droit des affaires. Bignon Lebray et Pirola Pennuto Zei & Associati mettent ainsi en commun leurs forces à Shanghai et à Pékin.



Liwei Song, Local Partner, dirige l'équipe Bignon Lebray en Chine. Basé à Shanghai, il est diplômé de l'université DongBei University of Finances and Economics (situé à Dalian, RPC), docteur en droit et titulaire d'un DEA en droit international économique, obtenu à Paris I.

Bignon Lebray est un cabinet d'avocats d'affaires entièrement dédié à l'activité de l'entreprise et des collectivités publiques, qui assiste ces acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant au plan national qu'international.

Depuis plus de 30 ans, Bignon Lebray est l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires français indépendants. Il réunit plus de 70 avocats et juristes, dont 25 associés, de culture et de formation très variées, disposant d'expériences professionnelles acquises à la fois en France et à l'étranger.

Le cabinet est présent à Paris, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Shanghai et Pékin.