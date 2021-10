Bignon Lebray nomme Antoine Benoit membre de son directoire

Il remplace Thomas Buffin, associé, avocat au barreau de Lille, dont le mandat a pris fin le 30 juin 2021. Le directoire de Bignon Lebray est également composé de Jacques Goyet, Président du directoire, et de Sébastien Pinot.

Antoine Benoit, 51 ans, avocat au barreau de Lille, est associé du cabinet depuis 2004 et a développé une expertise sur les problématiques sociales et RH auprès des dirigeants d’entreprise et directions des ressources humaines. Il avait par le passé était membre du directoire entre le 2012 et 2015.

« Je suis fier et heureux de pouvoir à nouveau participer activement au management de notre cabinet. Au sein du directoire je serai le relai des équipes régionales et je m’impliquerai dans la poursuite de notre développement en France, dans la gestion des ressources humaines et dans le renforcement de nos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale », précise, Antoine Benoit.