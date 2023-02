Bignon Lebray : Matthieu Bultel nommé associé

Cette nomination confirme le développement du département et s’inscrit dans la dynamique de croissance du cabinet pour répondre aux évolutions des besoins et demandes des clients.

Matthieu Bultel (35 ans), avocat au barreau de Paris depuis 2012, a intégré le cabinet Bignon Lebray en 2019. Il intervient principalement en fiscalité des entreprises auprès d’une clientèle Corporate et fonds d’investissement lors d’opérations de M&A et Private Equity. Il assiste également une clientèle internationale sur la fiscalité de leurs opérations et flux transnationaux, en conseil et en contentieux.

Matthieu Bultel accompagne depuis de nombreuses années des chefs d’entreprises lors d’opérations de cession et transmission d’entreprise, de mobilité internationale et de contentieux fiscaux. Il intervient également auprès des Organismes sans But Lucratif, notamment pour les accompagner dans la création et l’évolution de leurs structures et sécuriser leur éligibilité aux régimes d’exonérations ou de réductions d’impôts.

Matthieu Bultel a en outre développé une compétence de premier plan en fiscalité du sport, au service des sportifs, associations et sociétés sportives.

Matthieu Bultel est titulaire du Master 2 DJCE de l’Université de Montpellier, auprès duquel il intervient régulièrement. Il est membre de l’Institut des Avocats & Conseils Fiscaux (IACF) et de l’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA).