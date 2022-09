Bignon Lebray : arrivée de Taous Mabed, associée en droit des sociétés, fusions-acquisitions

Taous Mabed rejoint le cabinet Bignon Lebray en qualité d’Associée. Elle vient renforcer la pratique droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions du cabinet en apportant notamment son expertise sectorielle dans le domaine des institutions financières, en matière d’investissements immobiliers dans tous types de classes d’actifs, et dans le domaine des TMT.

Taous Mabed intervient sur l’ensemble des opérations en Corporate, M&A, Private Equity domestiques et internationales, avec une pratique reconnue du droit OHADA pour le compte de clients internationaux.

Elle accompagne depuis de nombreuses années une clientèle de gestionnaires d’actifs, fonds d’investissements et groupes industriels internationaux et dispose d’une solide expérience dans les opérations de Fusions-Acquisitions, mise en œuvre de joint-ventures et partenariats stratégiques et restructurations.

Auparavant, elle a exercé au sein de grands cabinets français et internationaux, en qualité de of Counsel chez Simmons & Simmons (2007- 2022) et de Collaboratrice au sein du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés (2004 – 2007).

Titulaire d’un DESS juriste d’affaires de l’Université Paris XII et d’un DESS droit des affaires - Fusions, Acquisitions et Restructurations d’entreprises de l’Université Paris-Saclay, Taous Mabed est Avocate au barreau de Paris depuis 2004.

Cette nomination confirme l’ambition du cabinet Bignon Lebray de continuer à développer la pratique du droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions qui constitue l’un des principaux piliers du cabinet depuis près de 40 ans.

« L’arrivée de Taous Mabed vient enrichir encore notre capacité d’intervention au cœur des grandes problématiques des entreprises. Le développement du département droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions demeure un axe de développement majeur pour cette année 2022 comme ont pu l’attester les arrivées de deux nouveaux Counsels Jean-Mathieu Luciani, et Edouard de Limairac ainsi que la cooptation de Laëtitia Benoit en qualité d’associée », a ajouté Jacques Goyet Président du Directoire.

Le département droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions de Bignon Lebray comprend aujourd’hui 32 avocats dont 14 associés.