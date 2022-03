Bignon Lebray annonce la cooptation de Laetitia Benoit en qualité d’associée

Laetitia Benoit (37 ans) a intégré le cabinet Bignon Lebray en 2010 et a développé un savoir-faire reconnu en droit des sociétés. Elle assiste quotidiennement une clientèle d’entreprises, leurs actionnaires et dirigeants dans leurs projets d’investissement, de cession ou d’acquisition, de restructuration et d’opérations de haut de bilan ainsi que pour leurs opérations plus courantes.

Elle accompagne également des acteurs de premier plan dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en matière de structuration des véhicules de levée de fonds, d’organisation de la gouvernance, d’offres au public avec prospectus AMF ou DIS, ainsi qu’en fiscalité des foncières solidaires / SIEG.

Titulaire d’un Diplôme de Juriste Conseils en Entreprises / Droit des Affaires et Fiscalité de l’Institut de Droit et d’Economie des Affaires de Lyon 3, Laetitia Benoit a prêté serment au Barreau de Lyon en 2009.

Cette nomination confirme la volonté du cabinet de promouvoir ses talents internes et de poursuivre le développement du département Droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions, Private Equity par une croissance dynamique et le renfort des équipes.

« Cette nouvelle étape est pour moi l’occasion de m’impliquer encore d’avantage dans l’avenir de notre cabinet et particulièrement du bureau de Lyon. Nos objectifs sont de consolider et développer la confiance de nos clients et confirmer notre réputation notamment sur le secteur des levées de fonds et de la structuration des groupes dédiés à l’économie sociale et solidaire », précise Laetitia Benoit.

Le cabinet Bignon Lebray compte désormais 33 associés dont 13 associés au sein du département Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions.