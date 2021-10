Bignon Lebray accueille Barbara Bertholet

Barbara Bertholet a rejoint le bureau lyonnais du cabinet Bignon Lebray en tant qu'associée. Forte de plus de 25 ans d'expérience, principalement en tant qu'associée du cabinet Adamas, Barbara a développé une double expertise en propriété intellectuelle et droit de la santé.

Elle accompagne au quotidien les différents acteurs de la santé (fabricants et distributeurs de produits de santé, biotech, nouveaux acteurs de l'e-santé, professionnels de santé) ainsi que les acteurs innovants de l'industrie (chimie, mécanique…) dans leur développement, leur expansion ainsi que la défense de leurs droits.

Barbara Bertholet et son équipe interviennent principalement sur les questions liées à l'innovation dans le domaine de la santé, notamment sur la sécurisation des droits de propriété intellectuelle des contrats à forts enjeux stratégiques et sur les questions de contrefaçon de brevet. Elle accompagne également ses clients dans la structuration juridique et réglementaire de leur modèle économique, depuis la phase de recherche jusqu'à la phase d'accès au marché des produits de santé, dans un environnement français et international.

Elle a pour principaux interlocuteurs les directeurs juridiques de groupes internationaux, les présidents de PME et de jeunes chefs d'entreprise, de start-up, biotech et medtech. n