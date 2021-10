Big Data Paris les 14 et 15 avec un format hybride

Même avec ce format inédit intégrant la visioconférence, cette nouvelle édition du salon Big Data Paris promet de réunir un nombre très important de participants prouvant que l'utilisation de la donnée par les entreprises est bien devenue l'or du XXIe siècle.

En effet, la bonne gestion des informations est plus que rentable, c'est pourquoi toutes les organisations doivent s'y mettre, et pas seulement les spécialistes en comptabilité et gestion. Dès 2018, les experts estimaient à 739 milliards les revenus générés par le traitement des données à horizon 2020, c'est-à-dire trois fois plus qu'en 2015 !

Avec son slogan « This is Big », le salon Big Data Paris entend plus que jamais réunir l'univers de la donnée dans la capitale française. Ce report aura eu pour avantage de donner plus de temps pour sa préparation.

Si avec la pandémie de la Covid-19 on pouvait craindre une version édulcorée du salon, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, les exposants ont répondu présents malgré la crise et seront 370, en compagnie des sponsors, à représenter leurs solutions innovantes.

En outre, plus de 200 intervenants animeront des conférences et des ateliers pratiques sur le management de la donnée, avec pas moins de 40 retours d'expérience. Avis aux amateurs de performance.