« Bienvenue à Paris La Défense ! »

Avec près de 200 000 m² de surfaces disponibles, Paris La Défense peut accueillir immédiatement quelque

10 000 nouveaux salariés. Avec 179 600 m² de surfaces commercialisées en 2017 et l'annonce de nouveaux projets immobiliers, le premier quartier d'affaires européen affirme, un an avant le Brexit, le dynamisme de son offre immobilière. Il compte 3,6 millions de mètres carrés de bureaux et 180 000 salariés, se classe comme quatrième destination d'affaires internationale la plus attractive et la première de l'Union européenne. Avec un taux de vacance passé sous la barre des 6 % (216 000 m²), son parc immobilier en renouvellement et en développement permanents continue de proposer d'intéressantes opportunités pour séduire les entreprises. Cette attractivité incite le quartier à se positionner pour capter les relocalisations induites par le Brexit. Comme le souligne Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris La Défense, « Paris La Défense déploie une politique volontariste de renouvellement et de développement de son parc immobilier, qui a su séduire les utilisateurs et en fait une destination office premium. En plus des projets de restructuration, huit tours seront construites d'ici 2024 afin d'accueillir de nouvelles entreprises et services pour un total de 461 000 m² de bureaux. Depuis plusieurs années, nous développons aussi une réelle politique de diversification des usages pour transformer le quartier en lieu de vie, critère devenu déterminant dans le choix d'implantation d'une entreprise. »

Quarante-sept nouvelles entreprises se sont installées à Paris La Défense (dont Amazon, Orange...) depuis le début de l'année 2017. Cette performance s'explique par les bénéfices que Paris La Défense tire de son environnement métropolitain : un parc immobilier hautement qualitatif avec des loyers attractifs par rapport à d'autres places européennes (488 €/m² contre 830 €/m² pour la City). La détermination de Paris La Défense à repenser le modèle monofonctionnel originel du quartier d'affaires pour placer la qualité de vie au cœur de sa stratégie urbaine vise à répondre aux nouveaux besoins du monde du travail.