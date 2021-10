Bientôt un sentier du Grand Paris

L'urbaniste-géographe Paul-Hervé Lavessière et l'éditeur Baptiste Lanaspeze reprennent leur pérégrination autour de la métropole. En 2013, le duo avait transformé la petite couronne parisienne en chemin de randonnée et fait un livre intitulé « La Révolution de Paris ».

Ils sont de retour aux côtés de collectifs de marcheurs pour la création du Sentier métropolitain du Grand Paris : un itinéraire de randonnée de 500 km de long qui va explorer et raconter la plus grande ville francophone du monde.

Le tracé du sentier pédestre est participatif et évolutif. La Métropole du Grand Paris subventionne le projet à hauteur de 40 000 euros.

Ce « centre culturel à ciel ouvert » ouvre un voyage, assemble des récits et crée un nouvel espace public.

Il « révélera les coulisses, les histoires et les monuments de la métropole. Il traversera des espaces méconnus du Très Grand Paris. Il racontera un territoire en transformation, un grand organisme entre ville et nature. Il mettra en scène notre patrimoine métropolitain », explique Jens Denissen, urbaniste-paysagiste et co-fondateur du collectif Le Voyage Métropolitain, en charge du projet.

Un tracé évolutif et participatif

Pour le moment, le tracé du Sentier métropolitain du Grand Paris est composé de trois boucles qui se croisent sur la capitale et s'étendent tout autour en suivant plus ou moins les tracés des lignes 15 et 16 du Grand Paris Express.

© DR

Depuis le début de l'année, les membres des collectifs de marcheurs et les deux fondateurs du projet organisent des repérages et marches collectives ouvertes au public.

Ils ouvrent aussi le dialogue avec les élus et acteurs locaux. On peut suivre tout ce travail sur le site www.lesentierdugrandparis.com.

Le sentier suit ainsi les trajectoires de l'A86 et de la Francilienne et s'adosse aux terminus des trams, métros, et gares du réseau express régional. Il s'appuie également sur les nouvelles gares du Grand Paris Express, sur les villes nouvelles et la deuxième ceinture de forts.

Il reliera entre eux une centaine de communes et sept départements (92, 93, 94, 78, 77, 95, 91).