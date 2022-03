BG2V conseille Quiétalis sur son acquisition du Groupe Rescotech et SFECC

Cette acquisition permet à Quiétalis de renforcer son maillage territorial sur la région PACA.

Le cabinet BG2V accompagne ainsi pour la seconde fois le groupe Quiétalis dans sa croissance, après l’avoir conseillé une première fois dans l’acquisition de Sopreco.

Sont intervenus sur ce dossier, en Corporate, Stanislas Richoillez (associé), et Johanna Eberhard (collaboratrice) ; en droit fiscal, Jean-Sébastien Dumont (associé), Anaïs Grolier et Stéfanie Rey (collaboratrices) ; et en droit social, Guillaume de Saint Sernin (associé) et Yanis Gaoua (collaborateur).

BG2V confirme ainsi à nouveau son expertise dans l’accompagnement juridique d’entrepreneurs et de PME/ETI dans leurs opérations de croissance, ainsi que des fonds d’investissement smid-cap pour les opérations de build-up au sein de leurs participations.

Conseils juridiques :

Pour Quiétalis :

BG2V :

• Corporate : Stanislas Richoillez et Johanna Eberhard,

• Fiscal : Jean-Sébastien Dumont, Anaïs Grolier et Stéfanie Rey,

• Social : Guillaume de Saint Sernin et Yanis Gaoua.

Pour les vendeurs :

• Maître Frédéric Dimino.