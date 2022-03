BFPL Avocats poursuit son développement en droit des affaires internationales avec l’arrivée d’Aurélie Arenales Huet

Cette association est le fruit d’un parcours d’excellence mené sur plusieurs continents.

Diplômée de deux Masters spécialisés, l’un en droit de la Globalisation Économique de la Sorbonne et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, et l’autre en Fiscalité Internationale de l’Université Paris II Panthéon-Assas et de l’École d’HEC, ainsi que de la double maîtrise en droits français et anglais du King’s College London et de la Sorbonne, Aurélie Arenales Huet exerce aux Barreaux de Paris et de Californie, en qualité d’avocate spécialisée en Résolution des Différends Internationaux et en Droit International des Affaires.

Forte de ses dix ans d’expériences au sein de cabinets d’avocats de premier rang tels que Hughes Hubbard & Reed à Paris et Los Angeles ou Arias, premier cabinet d’affaires régional d’Amérique centrale, Aurélie Arenales Huet vient d’intégrer l’équipe de BFPL Avocats. Désormais Associée au sein des départements Contentieux & Arbitrage et International, cette experte est déterminée à fournir une offre juridique complète à ses clients et à intervenir avec succès sur des procédures d’arbitrage complexes impliquant des différends et des parties situés en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, et en Afrique. L’arrivée d’Aurélie permettra ainsi au cabinet de s’imposer encore davantage comme l’acteur de référence du contentieux des affaires dans toutes ses déclinaisons à l’international.

Pluridisciplinaire, Aurélie a développé une expertise solide dans la pratique de l’arbitrage commercial international impliquant une gamme variée de secteurs tels que l’énergie, la construction, la défense, la technologie, les télécommunications, les cosmétiques ou encore la responsabilité médicale. Capable de traiter des dossiers impliquant des systèmes de droit relevant aussi bien de la tradition civiliste que de la Common Law, Aurélie a à cœur de s’impliquer pour l’ensemble de ses clients avec rigueur, détermination, humilité et cohérence, autant de valeurs gages de crédibilité, professionnalisme et solidité.

Elle intervient auprès de grands groupes, d’entités publiques ou d’États, dans tous les aspects de la procédure arbitrale, en amont de celle-ci (préparation et négociation de clauses de résolution de différends) et dans les procédures judiciaires auxiliaires à l’arbitrage et post-arbitrales, visant notamment à l’obtention de mesures conservatoires, ou concernant l’annulation et l’exécution forcée des sentences arbitrales. Elle agit en qualité de conseil, défenseur, et arbitre.

Pour Aurélie Arenales Huet, rejoindre BFPL Avocats « est une merveilleuse opportunité professionnelle et le fruit d’une véritable convergence de pensées, de projets et de volontés portés par une équipe d’avocats passionnés ».