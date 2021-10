BFM Paris, nouvelle chaîne locale

Aurélie Blonde et Maxime Cogny, les deux présentateurs de la matinale "Bonjour Paris" ont lancé la nouvelle chaîne. Les 37 journalistes de la rédaction, venus en partie des autres médias du groupe, utiliseront principalement un iPhone, placé sur un support et accompagné d'un micro et d'une lampe, pour réaliser leurs reportages et les envoyer par le réseau 4G.

La chaîne est visible sur internet, sur une application dédiée, et en HD sur le canal 30 de la TNT en Ile-de-France, ainsi que sur le canal 49 ou 63 des box SFR et Numéricâble.