Betterway désormais disponible sur SNCF Connect.

Les entreprises françaises cherchent de plus en plus à réduire l’empreinte carbone des déplacements professionnels. Dans cette perspective, les voitures de fonction laissent place à des moyens de transport plus écologiques. Pour accentuer ce recours, Betterway, premier pass dédié à la mobilité durable en entreprise, est désormais disponible sur SNCF Connect.

Payer ses billets directement sur SNCF Connect

« Nous sommes ravis de nous associer à l’acteur majeur de la mobilité qu’est SNCF Connect & Tech, pour accompagner les Français dans leur transition et le financement des transports plus vertueux que la voiture individuelle », a déclaré Alain Mady-Fetherstone, co-fondateur de Betterway. Les détenteurs de cette carte peuvent ainsi payer leurs titres de transports éligibles, billets de train ou abonnements « domicile-travail », directement sur le site et l’application SNCF Connect. L’objectif est de faciliter les déplacements sur des courtes et longues distances tout en valorisant les enjeux des salariés et des entreprises.